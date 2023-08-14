Преподаватель пермского вуза погиб при попытке восхождения на пик Ленина в Киргизии

Заместитель Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ВГУВТ) Дмитрий Попов погиб в Киргизии во время восхождения на пик Ленина.

Об этом сообщает URA.RU.

О смерти преподавателя сообщили на сайте ПФ ВГУВТ.

«Увлекался спортом, туризмом, альпинизмом. Погиб при восхождении на пик Ленина (горная система Памир) в Киргизии. Коллектив вуза выражает соболезнования близким Дмитрия Витальевича», — сказано в сообщении.

Попов работал в филиале вуза с 2012 года, он отвечал за организационные и хозяйственные вопросы филиала, занимался воспитательной и патриотической работой.

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