Узнать больше

Преподаватель пермского вуза погиб при попытке восхождения на пик Ленина в Киргизии

Короткая ссылка
Заместитель Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ВГУВТ) Дмитрий Попов погиб в Киргизии во время восхождения на пик Ленина.
Преподаватель пермского вуза погиб при попытке восхождения на пик Ленина в Киргизии
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

О смерти преподавателя сообщили на сайте ПФ ВГУВТ.

«Увлекался спортом, туризмом, альпинизмом. Погиб при восхождении на пик Ленина (горная система Памир) в Киргизии. Коллектив вуза выражает соболезнования близким Дмитрия Витальевича», — сказано в сообщении.

Попов работал в филиале вуза с 2012 года, он отвечал за организационные и хозяйственные вопросы филиала, занимался воспитательной и патриотической работой.

В июле в МЧС Кабардино-Балкарии сообщили о гибели жительницы Белоруссии — женщина сорвалась с 50-метрового обрыва в горах в Эльбрусском районе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить