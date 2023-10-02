Путин попросил главу Северной Осетии обратить внимание на ситуацию с детсадами

Российский президент Владимир Путин попросил главу Северной Осетии Сергея Меняйло обратить внимание на ситуацию с детскими садами в регионе.

Об этом глава государства сказал во время встречи с Меняйло.

«Всякие там переуплотнённости имеют место, к сожалению, пока», — обратил внимание президент.

Меняйло согласился с Путиным. Также глава региона добавил, что разработана программа капремонта дошкольных учреждений.

Он добавил, что в Северной Осетии есть малокомплектные детские сады в сёлах, которые необходимо содержать.

«Поэтому если такая помощь будет, мы всё сделаем», — заявил Меняйло.

Также Путин обсудил с Меняйло ситуацию с промышленностью в Северной Осетии, реализацию национальных проектов, финансирование мероприятий, включая связанные с Бесланом.