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Депутаты внесли в ГД проект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение

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Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект об уголовной ответственности за систематическое вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции.
Депутаты внесли в ГД проект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение
  • РИА Новости

Об этом рассказал один из авторов проекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно разработанной инициативе, гражданину будет грозить уголовное наказание вплоть до исправительных работ и ограничения свободы на срок до 1 года.

Как пишет ТАСС, в законопроекте предусмотрена повышенная ответственность, когда детей в курение вовлекают родители, педагоги или кто-то другой, на кого возложены обязанности по воспитанию ребёнка.

Ранее сообщалось, что следователи Воронежской области проводят проверку из-за опубликованного в интернете видеоролика, где девушка даёт малолетнему ребёнку попробовать электронную сигарету, а девочка начинает задыхаться и кашлять.

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