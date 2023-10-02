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Психолог Лагутина напомнила о важности личных границ в отношениях с родителями

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Психолог Алла Лагутина дала советы, как правильно защищать личные границы в отношениях с родителями.
Психолог Лагутина напомнила о важности личных границ в отношениях с родителями
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Прежде всего нужно сгладить острые углы, объединив родителей призывом «Давайте попробуем придумать, что делать в этой ситуации вместе», посоветовала специалист в беседе с Life.ru.

По её словам, в случае конфликта с родителями не нужно бояться пойти первым навстречу и извиниться в целях примирения.

Лагутина также порекомендовала говорить о своих чувствах. Можно использовать фразы «Мне больно, когда вы так говорите», «Я переживаю», «Я нервничаю» и тому подобные. При этом важно дать почувствовать собеседникам, что их тоже хотят понять.

Психолог отметила, что родители зачастую пытаются вмешаться в личную жизнь взрослого ребёнка.

«В такой ситуации всегда нужно помнить, что все слова и действия родителей рождаются из чувства любви. Они переживают и волнуются, что с их ребёнком будет не подходящий по их меркам партнёр», — объяснила специалист.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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