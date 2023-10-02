Доля российских самолётов в парке авиакомпаний к 2030 году составит не менее 50%
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы по развитию авиапромышленности.
«Удовлетворение потребностей внутрироссийских перевозок за счёт авиационной техники российского производства с достижением к 2030 году долей самолётов и вертолётов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков не менее 50 и 90% соответственно», — цитирует агентство документ.
Ранее генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский заявил, что первые 18 самолётов МС-21 находятся в стадии производства.