Доля российских самолётов в парке авиакомпаний к 2030 году составит не менее 50%

В материалах к проекту бюджета России на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов говорится, что, согласно разработанному плану, доля российских самолётов в парке крупнейших авиакомпаний страны к 2030 году составит не менее 50%.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы по развитию авиапромышленности. «Удовлетворение потребностей внутрироссийских перевозок за счёт авиационной техники российского производства с достижением к 2030 году долей самолётов и вертолётов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков не менее 50 и 90% соответственно», — цитирует агентство документ. Ранее генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский заявил, что первые 18 самолётов МС-21 находятся в стадии производства.