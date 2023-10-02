ЗАГСы Москвы открыли приём на регистрацию браков 4—7 января 2024 года

В столичных ЗАГСах открыт приём заявлений на регистрацию брака в дни январских праздников — с 4 по 7 января 2024 года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой, в эти дни для молодожёнов в Москве будут открыты дворцы бракосочетания №4 и «Шипиловский» (4 и 6 января), а также №1 и «Южное Бутово» (5 и 7 января).

«Стоит отметить, что январь является одним из самых популярных месяцев для подачи заявления на регистрацию брака, в период праздников пары смогут сделать это онлайн», — добавила Уханева.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что в столичном районе Митино планируют построить новый ЗАГС к 2025 году.