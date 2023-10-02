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Bloomberg: с начала года состояние богатейших россиян возросло на $21,13 млрд

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С начала 2023 года состояние богатейших бизнесменов России возросло на $21,13 млрд, об этом свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg.
Bloomberg: с начала года состояние богатейших россиян возросло на $21,13 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia Shabasheva

Отмечается, что с начала года глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заработал $6,4 млрд.

Состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $3,42 млрд.

В то же время член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов понёс убытки в размере $1,48 млрд.

В августе Минфин Соединённых Штатов наложил санкции на предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.

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