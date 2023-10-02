Bloomberg: с начала года состояние богатейших россиян возросло на $21,13 млрд
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Отмечается, что с начала года глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заработал $6,4 млрд.
Состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $3,42 млрд.
В то же время член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов понёс убытки в размере $1,48 млрд.
В августе Минфин Соединённых Штатов наложил санкции на предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.