Собянин поздравил московских метростроевцев с профессиональным праздником
- globallookpress.com
Мэр поблагодарил метростроителей за открытие Большой кольцевой линии (БКЛ), станций «Физтех» и «Аэропорт Внуково» и за другие достижения, передаёт НТВ.
«14 станций, открытых в этом году, — это не завершение, а лишь яркая точка на славном пути метростроителей Москвы. Впереди много новых задач и важных проектов», — отметил Собянин.
По его словам, в ближайшие годы появится ещё 39 станций метро и шесть электродепо. А в настоящий момент строится три новые ветки: Троицкая, Рублёво-Архангельская и Бирюлёвская.
Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.