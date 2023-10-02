Собянин поздравил московских метростроевцев с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех, кто трудился и трудится над созданием столичного метрополитена, с профессиональным праздником — Днём метростроителя 2 октября.

Мэр поблагодарил метростроителей за открытие Большой кольцевой линии (БКЛ), станций «Физтех» и «Аэропорт Внуково» и за другие достижения, передаёт НТВ.

«14 станций, открытых в этом году, — это не завершение, а лишь яркая точка на славном пути метростроителей Москвы. Впереди много новых задач и важных проектов», — отметил Собянин.

По его словам, в ближайшие годы появится ещё 39 станций метро и шесть электродепо. А в настоящий момент строится три новые ветки: Троицкая, Рублёво-Архангельская и Бирюлёвская.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.