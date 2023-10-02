Узнать больше

Подкасты по медицине и психологии стали самыми популярными в России

Короткая ссылка
Аналитики выяснили, почему россияне слушают подкасты. Так, 66% хотят узнать или изучить что-то новое, а 52% включают их фоном во время дел.
Подкасты по медицине и психологии стали самыми популярными в России
  • Gettyimages.ru
  • © LeoPatrizi

Также 47% с помощью подкастов следят за новостями по интересующим темам, 43% слушают их для расширения кругозора, 34% — для расслабления и чтобы отвлечься, ещё 34% — для развлечения и 27% — как альтернативу музыке. Это показало совместное исследование Mediacom.Expert и Anketolog.ru, пишет «Газета.Ru».

Большая часть (41%) опрошенных слушают подкасты от 30 минут до часа в день, 31% — 10—30 минут, 19% — один — три часа.

В топ-10 тем для подкастов, которые чаще всего слушают россияне, вошли: здоровье и медицина (49%), психология и саморазвитие (47%), деньги и финансы (45%), история (43%), искусство, культура, музыка (42%), игры, кино, развлечения (41%), дети, семья, воспитание (40%), путешествия (36%), новости и политика (36%), образование и наука (34%).

Ранее сообщалось о новом исследовании, которое показало, что 20% россиян сталкиваются с осенней хандрой. Ещё 17% респондентов рассказали, что осенью у них ещё и обостряются хронические заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить