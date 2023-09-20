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Каждый пятый россиянин сталкивается с осенней хандрой

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Новое исследование показало, что с осенней хандрой сталкиваются 20% россиян. Ещё 17% респондентов рассказали, что осенью у них ещё и обостряются хронические заболевания.
Каждый пятый россиянин сталкивается с осенней хандрой
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает сайт kp.ru. Исследование проведено в соцсетях и мессенджерах. Участие в нём приняли 4,8 тыс. пользователей.

По словам 8% россиян, хандра у них бывает, но не часто, и проходит довольно быстро.

Ещё 24% участников опроса утверждают, что очень любят осень и прекрасно себя чувствуют в это время.

Как рассказали 31% респондентов, их состояние вообще не зависит от погоды.

Ранее нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина в беседе с газетой «Известия» отметила, что на настроение могут влиять погода, атмосферное давление, продолжительность светового дня.

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