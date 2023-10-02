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Специалист по недвижимости Агеева раскрыла схемы мошенничества при продаже жилья

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Татьяна Агеева (Ageeva Real Estate) предупредила потенциальных покупателей, что в процессе подбора подходящего варианта жилья они могут столкнуться с фактами мошенничества.
Специалист по недвижимости Агеева раскрыла схемы мошенничества при продаже жилья
  • Gettyimages.ru
  • © Farknot_Architect

Прежде всего на сервисах могут быть размещены фейковые объявления или объекты по заниженной цене, поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Покупателя должны насторожить «сказочные», слишком выгодные предложения, расплывчатая информация в телефонном разговоре, предложение другой квартиры взамен той, что была в объявлении, отказ от показа документов, фото одного и того же объекта в разных объявлениях», — отметила Агеева.

По её словам, в России под видом квартир часто предлагают апартаменты, но в таких объектах невозможно оформить регистрацию, поскольку данный вид недвижимости не жилой, а коммерческий.

Эксперт посоветовала обращать внимание на то, чтобы в договоре купли-продажи была указана полная сумма, а также избегать сделок по доверенности из-за высоких рисков, сотрудничать только с надёжным, проверенным агентом.

Ранее руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент Гильдии риелторов Москвы, член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина рассказала, какие самые распространённые ошибки совершают владельцы жилья, собирающиеся сдавать его внаём.

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