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Риелтор Никитина предостерегла от распространённых ошибок при сдаче жилья

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Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина рассказала, какие самые распространённые ошибки совершают владельцы жилья, собирающиеся сдавать его внаём.
Риелтор Никитина предостерегла от распространённых ошибок при сдаче жилья
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Первая ошибка — нежелание готовить квартиру к рекламе и непосредственно к сдаче, то есть проводить клининг и мелкий ремонт, отметила специалист в разговоре с РИАМО.

В конечном итоге владельцу приходится понижать цену, отметила она.

Вторая ошибка — проверка арендатора.

«Тех, кого планируете заселять, необходимо проверить хотя бы первично, то есть узнать в открытых источниках, нет ли о них негативных отзывов как о жильцах», — сказала риелтор.

Также, по её словам, обязательно следует подписать договор аренды, в котором оговорены все важные условия использования объекта недвижимости. В некоторых случаях при отсутствии такого документа бывает сложно расстаться с недобросовестными арендаторами, заключила она.

Ранее руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин заявил, что в Челябинске за год увеличился спрос на загородную недвижимость на 17%.

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