Риелтор Никитина предостерегла от распространённых ошибок при сдаче жилья

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина рассказала, какие самые распространённые ошибки совершают владельцы жилья, собирающиеся сдавать его внаём.

Первая ошибка — нежелание готовить квартиру к рекламе и непосредственно к сдаче, то есть проводить клининг и мелкий ремонт, отметила специалист в разговоре с РИАМО.

В конечном итоге владельцу приходится понижать цену, отметила она.

Вторая ошибка — проверка арендатора.

«Тех, кого планируете заселять, необходимо проверить хотя бы первично, то есть узнать в открытых источниках, нет ли о них негативных отзывов как о жильцах», — сказала риелтор.

Также, по её словам, обязательно следует подписать договор аренды, в котором оговорены все важные условия использования объекта недвижимости. В некоторых случаях при отсутствии такого документа бывает сложно расстаться с недобросовестными арендаторами, заключила она.

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