Школе посёлка в Хабаровском крае присвоено имя героя СВО
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«Школе посёлка Монгохто присвоено имя героев СВО», — написал Нагорняк в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Монгохто — это посёлок военнослужащих с сильными военными традициями.
По его словам, защита Родины для жителей посёлка является долгом.
Ранее стало известно, что ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Иван Тарасов, старший сержант Виктор Хамаганов из 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Бурятии, которые накануне встретились с президентом России Владимиром Путиным, награждены орденами Мужества.