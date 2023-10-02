Школе посёлка в Хабаровском крае присвоено имя героя СВО

Школе посёлка Монгохто в Хабаровском крае присвоено имя героя спецоперации на Украине, сообщил глава Ванинского муниципального района Сергей Нагорняк.

«Школе посёлка Монгохто присвоено имя героев СВО», — написал Нагорняк в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Монгохто — это посёлок военнослужащих с сильными военными традициями.

По его словам, защита Родины для жителей посёлка является долгом.

Ранее стало известно, что ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Иван Тарасов, старший сержант Виктор Хамаганов из 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Бурятии, которые накануне встретились с президентом России Владимиром Путиным, награждены орденами Мужества.