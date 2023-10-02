Forbes: Leroy Merlin возглавила рейтинг крупнейших зарубежных компаний в России

Французская сеть товаров для дома Leroy Merlin оказалась на первом месте в рейтинге самых крупных иностранных компаний в России по выручке по итогам прошлого года.

globallookpress.com

© Vincent Isore/Keystone Press Agency

Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг издания Forbes. Сообщается, что выручка компании составила 529,7 млрд рублей. На втором месте находится японская JT Group, её выручка — 432,6 млрд рублей, на третьем — американская Philip Morris International, заработок которой составил 399,9 млрд рублей. В десятку также вошли: PepsiCo (303,7 млрд рублей), Mars (201,4 млрд рублей), Nestle (195 млрд рублей). Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло табачные компании Philip Morris International и JTI в список спонсоров войны.