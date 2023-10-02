Forbes: Leroy Merlin возглавила рейтинг крупнейших зарубежных компаний в России
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- © Vincent Isore/Keystone Press Agency
Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг издания Forbes.
Сообщается, что выручка компании составила 529,7 млрд рублей.
На втором месте находится японская JT Group, её выручка — 432,6 млрд рублей, на третьем — американская Philip Morris International, заработок которой составил 399,9 млрд рублей.
В десятку также вошли: PepsiCo (303,7 млрд рублей), Mars (201,4 млрд рублей), Nestle (195 млрд рублей).
Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло табачные компании Philip Morris International и JTI в список спонсоров войны.