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Forbes: Leroy Merlin возглавила рейтинг крупнейших зарубежных компаний в России

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Французская сеть товаров для дома Leroy Merlin оказалась на первом месте в рейтинге самых крупных иностранных компаний в России по выручке по итогам прошлого года.
Forbes: Leroy Merlin возглавила рейтинг крупнейших зарубежных компаний в России
  • globallookpress.com
  • © Vincent Isore/Keystone Press Agency

Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг издания Forbes.

Сообщается, что выручка компании составила 529,7 млрд рублей.

На втором месте находится японская JT Group, её выручка — 432,6 млрд рублей, на третьем — американская Philip Morris International, заработок которой составил 399,9 млрд рублей.

В десятку также вошли: PepsiCo (303,7 млрд рублей), Mars (201,4 млрд рублей), Nestle (195 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло табачные компании Philip Morris International и JTI в список спонсоров войны.

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