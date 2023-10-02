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Бронежилет «Оберег» выдержал на испытаниях пулю, на которую не рассчитан

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Поставляемый в зону СВО российский бронежилет «Оберег» в рамках проводимых испытаний выдержал попадание винтовочной пули 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую изначально не был рассчитан.
Бронежилет «Оберег» выдержал на испытаниях пулю, на которую не рассчитан
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео госкорпорации «Ростех» тестировочного обстрела бронежилета на полигоне.

Уточняется, что в ходе испытаний были протестированы три бронежилета класса защиты Бр5: дешёвый, представленный на рынке «Оберег», а также американский бронежилет, используемый в ВСУ. 

Российский «Оберег» оказался единственным бронежилетом, который выдержал обстрел всеми боеприпасами, включая 7,62 на 39, 7,62 на 54 и 8,6 на 70. Уточняется, что пуля не пробила плиту, но оставила горку, что считается как успешное прохождение испытания.

«Эта горка осталась от боеприпаса, так называемого .338 (8,6 на 70). Госиспытания вообще не предусматривают выстрела из этого боеприпаса», — отметил директор компании «Октава», которая производит российские «Обереги», Павел Павленко.

Ранее военнослужащий из отряда спецназначения «Викинг» показал военкору RT Мураду Газдиеву винтовки мирового класса, которые изготавливает российская компания BespokeGun.

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