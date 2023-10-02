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Глава Минтранса Чувашии ушёл в отставку после обысков в министерстве

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов ушёл в отставку после обысков в министерстве.
Глава Минтранса Чувашии ушёл в отставку после обысков в министерстве
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале заявил глава региона Олег Николаев.

«Принял прошение министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова об отставке... Уверен, следственные органы разберутся в деталях допущенных нарушений, дадут объективную оценку, вынесут все решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметил он.

Вместе с этим Николаев поблагодарил министра за работу.

Как сообщает ТАСС, 29 сентября стало известно, что в Минтрансе и Минфине Чувашии прошли обыски и выемка документов. Причины следственных действий связаны со строительством и ремонтом дорог на территории региона.

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