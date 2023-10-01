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Путин на следующей неделе поучаствует в заседании дискуссионного клуба «Валдай»

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Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин на следующей неделе поучаствует в заседании дискуссионного клуба «Валдай»
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, уточняется, что президент также проведёт заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» и совещание с членами Совбеза России.

XX ежегодное заседание клуба «Валдай» пройдёт в Сочи с 2 по 5 октября.

Ранее МИД Канады сообщил о введении санкций против дискуссионного клуба «Валдай».

Директор по научной работе фонда развития и поддержки клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов заявил, что введение Канадой санкций против клуба «Валдай» не скажется на его деятельности. 

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