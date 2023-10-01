Путин на следующей неделе поучаствует в заседании дискуссионного клуба «Валдай»
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, уточняется, что президент также проведёт заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» и совещание с членами Совбеза России.
XX ежегодное заседание клуба «Валдай» пройдёт в Сочи с 2 по 5 октября.
Ранее МИД Канады сообщил о введении санкций против дискуссионного клуба «Валдай».
Директор по научной работе фонда развития и поддержки клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов заявил, что введение Канадой санкций против клуба «Валдай» не скажется на его деятельности.