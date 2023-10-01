В Госдуме рассказали о ситуациях, когда дачники могут не платить налог на бани

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов в беседе с агентством РИА Новости рассказал о ситуациях, когда дачники должны платить налог на бани и другие небольшие постройки, а когда не обязаны этого делать.

«Собственник земельного участка должен будет платить налог на баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам», — объяснил он.

По его словам, основным признаком хозяйственной постройки является прочный фундамент, отличающий его от схожих построек, которые легко переносятся с места на место.

«Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т. д.) уже не считаются объектами капитального строительства, налог с них платить граждане не должны», — пояснил депутат.

Гаврилов добавил, что именно такой позиции придерживается Росреестр, который обязывает регистрировать и легализовывать соответствующие постройки с фундаментом в качестве объектов капитального строительства.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил об отсутствии планов менять базовые налоги.