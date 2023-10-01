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В селе Дагестана ввели режим ЧС после крупного пожара

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Режим чрезвычайной ситуации введён в дагестанском селе Хутрах после крупного возгорания.
В селе Дагестана ввели режим ЧС после крупного пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Цунтинского района.

«Введён режим ЧС, ущерб пока оценивается, на месте работают специалисты МЧС», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ранее в селе огнём были охвачены 20 строений на площади около 800 кв. м. 

Погорельцам была оказана медицинская помощь, их разместили у родственников. Нескольким семьям выделены комнаты в сельской школе.

Ранее в Пермском крае предупредили о высокой пожарной опасности в начале октября.

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