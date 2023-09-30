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В Пермском крае предупредили о высокой пожароопасности с 1 октября

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В Пермском крае предупредили о высокой пожарной опасности в начале октября.
В Пермском крае предупредили о высокой пожароопасности с 1 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«С 1 по 4 октября 2023 года местами в Прикамье сохраняется высокий риск возникновения пожаров (4-й класс)», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Оренбургской области в начале октября ожидается пасмурная погода. Также существует вероятность заморозков в воздухе и на поверхности почвы ночью и утром, передаёт RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.

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