В России повышается штраф за неявку по повестке в военкомат до 30 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечается в материале, закон о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке был подписан российским лидером Владимиром Путиным 31 июля.
Ранее не пришедших по повестке могли оштрафовать максимум на 3 тыс. рублей.
При этом за многократную неявку по повестке в отношении призывника могут открыть уголовное дело, сказано в материале.
31 июля Путин подписал закон о штрафах за неоказание содействия военкоматам при мобилизации.