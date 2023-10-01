В России повышается штраф за неявку по повестке в военкомат до 30 тысяч рублей

С 1 октября в России повышается штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины до 30 тыс. рублей.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, закон о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке был подписан российским лидером Владимиром Путиным 31 июля.

Ранее не пришедших по повестке могли оштрафовать максимум на 3 тыс. рублей.

При этом за многократную неявку по повестке в отношении призывника могут открыть уголовное дело, сказано в материале.

31 июля Путин подписал закон о штрафах за неоказание содействия военкоматам при мобилизации.