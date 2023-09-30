В Москве инвесторы построят четыре гостиницы по льготной ставке

С апреля 2023 года в Москве заключили с инвесторами четыре соглашения по льготной аренде недвижимости для открытия гостиниц по программе «1 рубль за квадратный метр», заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

По условиям программы, предприниматели могут принимать участие в специальных аукционах. В случае победы они должны отремонтировать здание и открыть там отель.

Только при выполнении всех условий соглашения инвесторы затем смогут обратиться за переходом на льготную ставку по арендной плате, передаёт НСН.

Ранее сообщалось, что Московская область получит на создание модульных гостиниц более 470 млн рублей до конца 2023 года, ещё 255 млн — в 2024 году.