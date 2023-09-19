Подмосковье получит 725 млн рублей на создание модульных гостиниц
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина.
«В Московской области успешно реализуется программа по строительству модульных отелей, которые набирают существенную популярность, здесь мы занимаем лидирующие позиции. Сейчас в Московской области уже создано 65 глэмпингов», — заявила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Тверская область в 2023-м и 2024 годах получит из федерального бюджета дополнительно свыше 332,4 млн рублей на строительство модульных отелей, передаёт tverigrad.ru.
«Люди хотят отдыхать в Центральной России, а мы готовы предоставить им эту возможность, — сказал губернатор Игорь Руденя.
Ранее сообщалось, что в 13 регионах России, в частности в Ставропольском крае, возведут отели для отдыха на природе за счёт федерального финансирования до конца 2024 года.