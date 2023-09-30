В программу реновации в ТиНАО вошли 249 домов
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, для расселения уже готово девять новостроек, ещё столько же находятся в работе.
В десяти населённых пунктах ТиНАО первый этап программы полностью завершён.
Программа реновации началась в ТиНАО в 2019 году, за это время новое жильё получили более 7880 жителей, передаёт сайт «Аргументы и Факты».
Ранее сообщалось, что в столице завершилось комплексное благоустройство дворов.