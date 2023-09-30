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В программу реновации в ТиНАО вошли 249 домов

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В программу реновации в Троицком и Новомосковском округах вошли 249 домов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В программу реновации в ТиНАО вошли 249 домов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, для расселения уже готово девять новостроек, ещё столько же находятся в работе.

В десяти населённых пунктах ТиНАО первый этап программы полностью завершён.

Программа реновации началась в ТиНАО в 2019 году, за это время новое жильё получили более 7880 жителей, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что в столице завершилось комплексное благоустройство дворов.

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