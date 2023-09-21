Собянин заявил, что в столице завершилось комплексное благоустройство дворов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице завершилось комплексное благоустройство дворовых территорий.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Всего работы были проведены на более, чем 1,6 тыс. территорий: в ЮАО привели в порядок 487 дворов, в ЗАО — 274, в СВАО — 225, в ЮВАО — 153, а в ТиНАО — 82.

«Все проекты были разработаны с учётом пожеланий горожан», — уточнил мэр.

Ранее сообщалось, что Собянин на заседании президиума правительства Москвы поручил увеличить масштабы благоустройства городской среды в рамках программы «Мой район».