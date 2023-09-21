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Собянин: в Москве ещё больше территорий благоустроят по программе «Мой район»

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Мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы поручил увеличить масштабы благоустройства городской среды в рамках программы «Мой район».
Собянин: в Москве ещё больше территорий благоустроят по программе «Мой район»

Особое внимание планируют уделить благоустройству крупных городских парков: парка Горького, парка «Сокольники», музеев-заповедников «Коломенское» и «Кузьминки-Люблино», говорится на сайте mos.ru.

Наряду с этим продолжатся работы по обновлению улиц и объектов, включённых в программу «Мой район».

В 2023 году работы развернулись на 16 общественных пространствах.

Всего в период с 2011-го по 2022 годы в Москве благоустроили 503 улицы, переулка, площади и сквера, а также 950 парковых территорий.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2 тыс. памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.

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