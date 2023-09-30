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Губернатор Беглов поздравил новые регионы с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил новые регионы с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
Губернатор Беглов поздравил новые регионы с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Смольный.

По словам Беглова, Петербург связывают крепкие дружеские отношения с ДНР, в том числе с Мариуполем, который является городом-побратимом Петербурга с 2022 года.

«Второй год мы активно помогаем нашему городу-побратиму, делаем всё, чтобы мариупольцы как можно скорее вернулись к мирной жизни. Петербургские строители восстанавливают жилые дома, школы, больницы. Врачи лечат жителей Мариуполя и Донецкой республики. Учителя делятся опытом с мариупольскими коллегами», — сказал губернатор.

Также стало известно, что в Артеке прошла акция, посвящённая Дню воссоединения новых регионов с Россией, передаёт газета «Взгляд». В ней приняли участие более 2 тыс. детей.

Как отметил директор Артека Константин Федоренко, День воссоединения открывает новую страницу в истории лагеря, который включается в работу по интеграции образовательных организаций регионов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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