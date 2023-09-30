Психолог Екушевская: ребёнок не должен скучать на занятиях с репетитором

Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, как выбрать правильного репетитора для ребёнка.

«Важно узнавать мнение ребёнка и учитывать его. Ребёнок не должен скучать на занятиях, идти на них скрипя зубами и ждать, когда же они наконец-то закончатся. Вдохновить и удержать интерес к предмету и обучению может только тот педагог, у которого получилось найти контакт с ребёнком и подход к нему», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, занятия должны приносить плоды, и хороший репетитор знает, как его отследить и показать.

Кроме того, считает Екушевская, хороший специалист обязательно сформулирует реалистичные цели для конкретного ученика.

«Рекомендую насторожиться, если вам обещают высший балл на экзамене за короткий срок с нуля или стартуя с низкой успеваемости», — сказала эксперт.

Как отметила Екушевская, плохим показателем станет и отсутствие, и обилие домашней работы.

Ранее педагог-психолог «Самолётум школы» Марина Завадская в беседе с газетой «Известия» рассказала, как распознать стресс у детей.