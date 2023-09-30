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В Ставрополе проводят проверку после эвакуации людей с аттракциона

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В Ставрополе проводят проверку по факту аварийной остановки аттракциона с людьми.
В Ставрополе проводят проверку после эвакуации людей с аттракциона
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл в городском парке вечером в пятницу, 29 сентября. Люди застряли на высоте 35 м. Были эвакуированы шесть человек, в том числе ребёнок.

Сотрудники правоохранительных органов оценят действия лиц, которые отвечают за техническое состояние аттракционов в парке, передаёт ИА «Победа26».

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту травмирования девочки на батуте в парке Карпинска в Свердловской области.

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