В Ставрополе проводят проверку после эвакуации людей с аттракциона
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Инцидент произошёл в городском парке вечером в пятницу, 29 сентября. Люди застряли на высоте 35 м. Были эвакуированы шесть человек, в том числе ребёнок.
Сотрудники правоохранительных органов оценят действия лиц, которые отвечают за техническое состояние аттракционов в парке, передаёт ИА «Победа26».
Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту травмирования девочки на батуте в парке Карпинска в Свердловской области.