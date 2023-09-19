Следователи подключились к проверке по факту травмирования девочки на батуте в Свердловской области

Следователи проводят проверку по факту травмирования девочки на батуте в парке Карпинска в Свердловской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального СУ СК России.

«Следственным отделом по городу Краснотурьинску СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», — заявили в ведомстве.

В частности, будет проведена экспертиза для определения, насколько тяжело пострадал ребёнок. Также следователи дадут правовую оценку случившемуся.

В воскресенье, 17 сентября 2023 года, в дневное время в парке Дома культуры угольщиков в Карпинске во время игры на батуте учащаяся первого класса получила компрессионный перелом позвоночника.

Прокуратура Карпинска организовала проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации аттракционов.