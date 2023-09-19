В Свердловской области начата проверка после травмирования девочки на батуте

Прокуратура Карпинска (Свердловская область) выясняет обстоятельства, при которых семилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника после прыжков на батуте на открытии городского парка ДКУ.

Об этом информирует URA.RU.

Прокуратура Карпинска организовала проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации аттракционов в связи с травмированием девочки 2016 года рождения.

«Установлено, что в воскресенье, 17 сентября 2023 года, в дневное время в парке культуры Угольщиков в Карпинске во время игры на батуте учащаяся первого класса получила компрессионный перелом позвоночника», — уточнили в региональном ведомстве.

Ребёнок находится в больнице.

В прокуратуре отметили, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в случае, если обнаружатся нарушения.

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