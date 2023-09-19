В Свердловской области начата проверка после травмирования девочки на батуте
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
Прокуратура Карпинска организовала проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации аттракционов в связи с травмированием девочки 2016 года рождения.
«Установлено, что в воскресенье, 17 сентября 2023 года, в дневное время в парке культуры Угольщиков в Карпинске во время игры на батуте учащаяся первого класса получила компрессионный перелом позвоночника», — уточнили в региональном ведомстве.
Ребёнок находится в больнице.
В прокуратуре отметили, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в случае, если обнаружатся нарушения.
Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика в социальном приюте «Асылташ».