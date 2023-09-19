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В Свердловской области начата проверка после травмирования девочки на батуте

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Прокуратура Карпинска (Свердловская область) выясняет обстоятельства, при которых семилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника после прыжков на батуте на открытии городского парка ДКУ.
В Свердловской области начата проверка после травмирования девочки на батуте
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

Прокуратура Карпинска организовала проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации аттракционов в связи с травмированием девочки 2016 года рождения.

«Установлено, что в воскресенье, 17 сентября 2023 года, в дневное время в парке культуры Угольщиков в Карпинске во время игры на батуте учащаяся первого класса получила компрессионный перелом позвоночника», — уточнили в региональном ведомстве.

Ребёнок находится в больнице.

В прокуратуре отметили, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в случае, если обнаружатся нарушения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика в социальном приюте «Асылташ».

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