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В Свердловской области задержали водителя, насмерть сбившего велосипедиста

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В Свердловской области задержали водителя, который насмерть сбил 55-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП.
В Свердловской области задержали водителя, насмерть сбившего велосипедиста
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Авария произошла в Пышме.

«Сотрудниками правоохранительных органов были изучены камеры уличного видеонаблюдения, опрошены очевидцы. В ходе разыскных мероприятий водитель, 32-летний местный житель, и автомобиль, причастные к ДТП, установлены», — рассказали в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Барнауле автобус сбил коляску с ребёнком.

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