В Свердловской области задержали водителя, насмерть сбившего велосипедиста
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
Авария произошла в Пышме.
«Сотрудниками правоохранительных органов были изучены камеры уличного видеонаблюдения, опрошены очевидцы. В ходе разыскных мероприятий водитель, 32-летний местный житель, и автомобиль, причастные к ДТП, установлены», — рассказали в пресс-службе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Барнауле автобус сбил коляску с ребёнком.