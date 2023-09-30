В Свердловской области задержали водителя, насмерть сбившего велосипедиста

В Свердловской области задержали водителя, который насмерть сбил 55-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Авария произошла в Пышме.

«Сотрудниками правоохранительных органов были изучены камеры уличного видеонаблюдения, опрошены очевидцы. В ходе разыскных мероприятий водитель, 32-летний местный житель, и автомобиль, причастные к ДТП, установлены», — рассказали в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Барнауле автобус сбил коляску с ребёнком.