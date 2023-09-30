Курсант автошколы сбил школьницу на переходе в Екатеринбурге

На улице Щербакова в Екатеринбурге курсант автошколы сбил школьницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель-курсант двигался под руководством инструктора. Проезжая на мигающий жёлтый сигнал, допустил наезд на школьницу, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе.

Проводится проверка по факту произошедшего. Также сотрудники правоохранительных органов изучат качество обучения в автошколе, передаёт RuNews24.

Ранее сообщалось, что в Барнауле автобус сбил коляску с ребёнком.