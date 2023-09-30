Курсант автошколы сбил школьницу на переходе в Екатеринбурге
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель-курсант двигался под руководством инструктора. Проезжая на мигающий жёлтый сигнал, допустил наезд на школьницу, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе.
Проводится проверка по факту произошедшего. Также сотрудники правоохранительных органов изучат качество обучения в автошколе, передаёт RuNews24.
Ранее сообщалось, что в Барнауле автобус сбил коляску с ребёнком.