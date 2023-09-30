Власти Татарстана поздравили жителей Лисичанска и Рубежного с Днём воссоединения новых регионов с Россией

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Лисичанска и Рубежного с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Telegram-канал Минниханова.

Глава республики отметил связь этих городов с Россией в целом и с Татарстаном в частности.

Он также опубликовал видео, где показаны виды Казани и моменты из жизни ЛНР.

Также стало известно, что в Ижевске открыли фотовыставку, посвящённую подшефной территории Удмуртии — Лутугинскому району ЛНР, передаёт ИА «Удмуртия». В регионе запланированы и другие тематические мероприятия, в том числе флешмоб «Спасибо, что мы вместе».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.