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Власти Ставрополья поздравили жителей региона с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил жителей региона с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
Власти Ставрополья поздравили жителей региона с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Как отметил Владимиров, события 30 сентября объединили людей с общей культурой, историей и духовными ценностями.

«Мы многое сделали и продолжаем работать, сохраняя единство, с верой в нашу победу», — сказал глава региона.

Со своей стороны, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что за прошедший год «мы стали едины, а наша большая страна — ещё сильнее», передаёт RIA56.

«Вместе мы продолжаем помогать новым регионам вернуться к нормальной мирной жизни. За это время в нашем подшефном Перевальском районе отремонтированы десятки социальных объектов, восстановлено тепло-, водоснабжение, инженерные сети важнейших объектов инфраструктуры», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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