В Липецке введён режим ЧС локального характера из-за аварии на водоводе

Власти Липецка ввели в городе режим чрезвычайной ситуации локального характера из-за аварии на водоводе, после которой часть города осталась без водоснабжения.

Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина.

«Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне», — говорится в сообщении.

По словам Уваркиной, специалисты работали над устранением аварии в ночь на субботу, 30 сентября.

Она выразила надежду на то, что водоснабжение восстановят к вечеру субботы.

Ранее стало известно, что в результате аварийного отключения электричества в Зареченском районе Тулы без света остались почти 5 тыс. человек.