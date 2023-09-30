В Липецке введён режим ЧС локального характера из-за аварии на водоводе
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Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина.
«Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне», — говорится в сообщении.
По словам Уваркиной, специалисты работали над устранением аварии в ночь на субботу, 30 сентября.
Она выразила надежду на то, что водоснабжение восстановят к вечеру субботы.
Ранее стало известно, что в результате аварийного отключения электричества в Зареченском районе Тулы без света остались почти 5 тыс. человек.