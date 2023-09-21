Почти пять тысяч человек остались без света в Туле из-за аварийного отключения
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городскую единую диспетчерскую службу (ЕДДС).
Уточняется, что аварийное отключение электричества есть в Зареченском районе — улицы Заварная, Карпова, Максима Горького.
Таким образом, без света остались 4832 жителя, из них 471 ребёнок.
29 августа почти 6,5 тыс. жителей остались без света из-за непогоды во Владивостоке.
Также 20 августа более 19 тыс. жителей Находки (Приморский край) остались без электричества вследствие непланового отключения электроэнергии.