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Почти пять тысяч человек остались без света в Туле из-за аварийного отключения

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В результате аварийного отключения электричества в Зареченском районе Тулы без света остались почти пять тысяч человек.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городскую единую диспетчерскую службу (ЕДДС).

Уточняется, что аварийное отключение электричества есть в Зареченском районе — улицы Заварная, Карпова, Максима Горького.

Таким образом, без света остались 4832 жителя, из них 471 ребёнок.

29 августа почти 6,5 тыс. жителей остались без света из-за непогоды во Владивостоке.

Также 20 августа более 19 тыс. жителей Находки (Приморский край) остались без электричества вследствие непланового отключения электроэнергии.

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