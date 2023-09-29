В аварийный запас лётчиков ВКС начали укладывать пистолет-пулемёт ПП-2000

В аварийный запас лётчиков теперь укладывают пистолет-пулемёт ПП-2000, сообщил заместитель главкома ВКС России Юрий Грехов.

Об этом он сказал во время осмотра Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова.

Речь идёт о НАЗ — носимом аварийном запасе, который расположен под сиденьем лётчика.

Так он ответил на реплику министра обороны Сергея Шойгу, который отметил необходимость ПП-2000 в НАЗ лётчиков. Шойгу также осмотрел оружие и подержал его в руках, пишет ТАСС.

В августе стало известно, что спецназ в ходе СВО использует крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12.