Врач Муртазина назвала жирную еду основным фактором развития болезней сердца

Аделина Муртазина, эндокринолог, диетолог, эксперт компании Solgar, выразила мнение, что питание играет большую роль и в профилактике, и в развитии ряда заболеваний, в том числе болезней сердца.

«Доказанными факторами питания, влияющими на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, являются избыточное потребление насыщенных жирных кислот и трансжиров, соли, злоупотребление алкоголем», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, при потреблении жира более 35% от суточного энергопотребления формируются условия для атеросклеротического поражения сосудов.

Муртазина советует снизить потребление продуктов — источников скрытого жира, включая фастфуд, а также уменьшить объём потребляемой поваренной соли.

Ранее директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Елена Голухова в беседе с сайтом kp.ru констатировала, что сезонный ковид в настоящее время переносится легче, чем в начале пандемии, когда люди на фоне инфекции чаще страдали от осложнений на сердце.