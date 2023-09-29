Врач Муртазина назвала жирную еду основным фактором развития болезней сердца
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«Доказанными факторами питания, влияющими на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, являются избыточное потребление насыщенных жирных кислот и трансжиров, соли, злоупотребление алкоголем», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, при потреблении жира более 35% от суточного энергопотребления формируются условия для атеросклеротического поражения сосудов.
Муртазина советует снизить потребление продуктов — источников скрытого жира, включая фастфуд, а также уменьшить объём потребляемой поваренной соли.
Ранее директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Елена Голухова в беседе с сайтом kp.ru констатировала, что сезонный ковид в настоящее время переносится легче, чем в начале пандемии, когда люди на фоне инфекции чаще страдали от осложнений на сердце.