В Свердловской области проводят проверку из-за нападения стаи собак на школьницу
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СУ СК России по Свердловской области.
«Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, будет проведена соответствующая экспертиза», — заявили в ведомстве.
Следователи также выяснят, были ли приняты все необходимые меры представителями местной администрации и другими компетентными лицами для предупреждения подобных инцидентов.
Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении собаки на ребёнка в Подмосковье.