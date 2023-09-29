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В Свердловской области проводят проверку из-за нападения стаи собак на школьницу

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В Североуральске проводят проверку по факту нападения стаи бродячих собак на школьницу. Девочка возвращалась домой с занятий в бассейне.
В Свердловской области проводят проверку из-за нападения стаи собак на школьницу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СУ СК России по Свердловской области.

«Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, будет проведена соответствующая экспертиза», — заявили в ведомстве.

Следователи также выяснят, были ли приняты все необходимые меры представителями местной администрации и другими компетентными лицами для предупреждения подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении собаки на ребёнка в Подмосковье.

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