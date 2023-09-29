На экранах троллейбусов Петербурга начали показывать число безбилетников в салоне

На экранах троллейбусов в Санкт-Петербурге начали показывать количество пассажиров, не оплативших проезд.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«На сегодняшний день подвижной состав «Горэлектротранса» обладает передовыми технологиями в части сервисов оплаты проезда. Система электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП), установленная на трамваях и троллейбусах Петербурга, имеет широчайший набор функций, отвечающих концепции «Умный город», — заявили в «Горэлектротрансе».

Данные о количестве не оплативших проезд передаются на пульты диспетчерского контроля предприятия, и всё интегрировано с городской интеллектуальной транспортной системой.

«Таким образом, контролёры всегда знают, на какой маршрут, какой троллейбус или трамвай им необходимо обратить внимание», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с июня этого года пассажиры совершили 1,5 млн поездок в 60 автобусах «Мострансавто», украшенных баннерами «Лето в Подмосковье».