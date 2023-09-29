Власти Кировской области рассказали о работе по поддержке молодёжи

Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в заседании совета Приволжского федерального округа, на котором обсуждалась работа с молодёжью в современных условиях.

Об этом сообщает progorod43.

«За 20 лет моей работы в молодёжных организациях страны я убедился, что молодёжную политику должна определять сама молодёжь, а взрослые — помогать и направлять ребят», — сказал Соколов.

В частности, отметил он, депутаты заксобрания Кировской области приняли поправки в закон о господдержке молодёжных организаций.

Также в заседании принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, передаёт RIA56 со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Оренбургская область — активный участник многих государственных программ в сфере образования. Мы один из четырёх субъектов ПФО где реализуются стратегии и концепции развития региональных систем воспитания. Входим в число десяти регионов округа, где созданы региональные отделения Российского союза молодёжи», — отметил Паслер.

По его словам, в регионе, как и в других субъектах, набирает популярность проект «Движение первых».

Ранее полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на Совете глав регионов в Перми заявил, что работе с молодёжью необходимо уделять особое внимание.