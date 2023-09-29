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Полпред Комаров в Перми обсудил вопрос защиты молодёжи от западного влияния

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Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на Совете глав регионов в Перми заявил, что работе с молодёжью необходимо уделять особое внимание. По его словам, молодёжь нуждается в защите от негативного «информационного и ценностного» влияния со стороны недружественных стран.
Полпред Комаров в Перми обсудил вопрос защиты молодёжи от западного влияния
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Наши стратегические оппоненты, использующие весь спектр возможностей воздействия на российское общество, исповедуют принцип «Хочешь победить врага — воспитай его детей», — отметил Комаров.

Также он уточнил, что часто используются консервативные и неэффективные методы воспитания детей и молодёжи. Комаров призвал глав регионов уделить внимание подготовке воспитателей и учителей с учётом современных реалий.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России состоялся всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов». Помощник президента России Андрей Фурсенко в ходе своего выступления на форуме заявил, что образование — это тот инструмент, который позволяет перестроить страну и будущее для молодого поколения.

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