В Подмосковье проведут 90 экскурсий для пенсионеров
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.
«Осенью большим спросом среди старшего поколения пользуются экскурсии... Их ждут экскурсии в Храм Вооружённых Сил РФ, Сергиева Лавра, Новый Иерусалим, Федоскино, Коломенский Кремль и многое другое», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.
С начала 2023 года такие мероприятия посетили около 45 тыс. участников проекта.
Также стало известно, что в Оренбургской области в настоящее время проживают 63 человека в возрасте от 100 лет и выше, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное Минсоцразвития.
Самый пожилой житель области — Просковья Тюшевская, которой в июне 2023 года исполнилось 106 лет.
Ранее сообщалось, что в Ижевске пенсионеры смогут бесплатно посетить зоопарк с 29 сентября по 1 октября.