В Подмосковье проведут 90 экскурсий для пенсионеров

В Московской области осенью проведут около 90 экскурсий, которые посетят 8000 жителей пенсионного возраста.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

«Осенью большим спросом среди старшего поколения пользуются экскурсии... Их ждут экскурсии в Храм Вооружённых Сил РФ, Сергиева Лавра, Новый Иерусалим, Федоскино, Коломенский Кремль и многое другое», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

С начала 2023 года такие мероприятия посетили около 45 тыс. участников проекта.

Также стало известно, что в Оренбургской области в настоящее время проживают 63 человека в возрасте от 100 лет и выше, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное Минсоцразвития.

Самый пожилой житель области — Просковья Тюшевская, которой в июне 2023 года исполнилось 106 лет.

Ранее сообщалось, что в Ижевске пенсионеры смогут бесплатно посетить зоопарк с 29 сентября по 1 октября.