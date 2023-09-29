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В Ижевске пенсионеры смогут бесплатно посетить зоопарк с 29 сентября по 1 октября

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В Ижевске пенсионеры смогут бесплатно сходить в зоопарк с 29 сентября по 1 октября.
В Ижевске пенсионеры смогут бесплатно посетить зоопарк с 29 сентября по 1 октября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Отмечается, что такая акция проводится по случаю Дня пожилого человека.

Для бесплатного входа пожилым гражданам необходимо будет предъявить пенсионное удостоверение или паспорт.

В свою очередь, интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в Московской области проживают более 2,1 млн пенсионеров. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов сообщил, что Мособлдумой уже выстроена законодательная база для предоставления мер поддержки жителям старшего возраста.

Ранее в омском отделении Социального фонда России представили данные, согласно которым в общей сложности пенсию получают 557 379 жителей Омской области, из них 91,8 тыс. человек продолжают работать (16%).

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