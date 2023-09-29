В Омской области самой пожилой жительнице региона в этом году исполнилось 107 лет

В омском отделении Социального фонда России представили данные, согласно которым в общей сложности пенсию получают 557 379 жителей Омской области, из них 91,8 тыс. человек продолжают работать (16%).

Об этом сообщает gorod55.ru.

Большинство пенсионеров проживает в Омске (323 272 человек), при этом самая пожилая омичка отметила в июле 2023 года 107-летие. Она живёт в Большереченском районе.

Ещё две долгожительницы зарегистрированы в Советском округе, им по 105 лет.

«Количество столетних жителей региона неуклонно увеличивается — в прошлом году вековых юбиляров было 62, а ещё за год до этого — всего 40!» — сказали в Социальном фонде.

При этом мужчине-долгожителю из Центрального округа исполнилось 103 года.

Вместе с этим, как пишет udm-info.ru со ссылкой на Удмуртстат, в Удмуртии каждый четвёртый житель — старше 60 лет.

Возрастной рубеж в 65 лет в республике перешли 228,7 тысяч человек, из них 74,3 тыс. мужчин и 154,4 тыс. женщин.

При этом 43 жителя отметили вековой юбилей, преимущественная доля из них (91%) пришлась на женский пол.