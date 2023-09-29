Депутаты Госдумы рассмотрят проект бюджета на 2024—2026 годы 26 октября

Государственная дума рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2024—2026 годы во время заседания, которое состоится 26 октября.

Об этом говорится на официальном сайте Госдумы России со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.

Сообщается, что председатель ГД сегодня провёл дополнительное заседание, где принял соответствующее решение.

«Было принято решение рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2024—2026 годы в первом чтении 26 октября. Пленарное заседание Госдумы в этот день будет посвящено только обсуждению бюджета», — заявили в Госдуме.

29 сентября правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на ближайшие три года.