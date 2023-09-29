Узнать больше

Депутаты Госдумы рассмотрят проект бюджета на 2024—2026 годы 26 октября

Короткая ссылка
Государственная дума рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2024—2026 годы во время заседания, которое состоится 26 октября.
Депутаты Госдумы рассмотрят проект бюджета на 2024—2026 годы 26 октября
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном сайте Госдумы России со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.

Сообщается, что председатель ГД сегодня провёл дополнительное заседание, где принял соответствующее решение.

«Было принято решение рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2024—2026 годы в первом чтении 26 октября. Пленарное заседание Госдумы в этот день будет посвящено только обсуждению бюджета», — заявили в Госдуме.

29 сентября правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на ближайшие три года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить