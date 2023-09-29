Узнать больше

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 — 2026 годы

Короткая ссылка
Правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на ближайшие три года.
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 — 2026 годы
  • РИА Новости

В частности, в Госдуму направлен законопроект о бюджете на 2024 год, а также на плановый период 2025—2026 годов. 

По данным пресс-службы кабмина, распоряжение о внесении проекта было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Кроме того, на рассмотрение нижней палаты российского парламента были направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов. Также в Госдуму передан ряд других документов, которые имеют определяющее значение для государственных финансов.

Как подчеркнули в правительстве, бюджетный пакет в текущем году впервые направлен полностью в электронном виде. 

По данным кабмина, проект бюджета был подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития и предполагает переход к уверенному росту российской экономики в следующем году на уровне более 2%.

«Доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, в 2026-м — 34,1 трлн рублей», — отметили в правительстве.

При этом запланированные расходы федерального бюджета в следующем году составляют 36,6 трлн рублей. В 2025 году планируются расходы на уровне 34,4 трлн рублей, а в 2026-м — 35,6 трлн рублей.

Ранее Мишустин заявил, что наиболее сложный период для экономики России уже пройден, а пессимистичные прогнозы так и не реализовались.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить