Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 — 2026 годы

Правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на ближайшие три года.

В частности, в Госдуму направлен законопроект о бюджете на 2024 год, а также на плановый период 2025—2026 годов.

По данным пресс-службы кабмина, распоряжение о внесении проекта было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Кроме того, на рассмотрение нижней палаты российского парламента были направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов. Также в Госдуму передан ряд других документов, которые имеют определяющее значение для государственных финансов.

Как подчеркнули в правительстве, бюджетный пакет в текущем году впервые направлен полностью в электронном виде.

По данным кабмина, проект бюджета был подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития и предполагает переход к уверенному росту российской экономики в следующем году на уровне более 2%.

«Доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, в 2026-м — 34,1 трлн рублей», — отметили в правительстве.

При этом запланированные расходы федерального бюджета в следующем году составляют 36,6 трлн рублей. В 2025 году планируются расходы на уровне 34,4 трлн рублей, а в 2026-м — 35,6 трлн рублей.

Ранее Мишустин заявил, что наиболее сложный период для экономики России уже пройден, а пессимистичные прогнозы так и не реализовались.