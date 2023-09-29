В Петербурге на выплаты ко Дню снятия блокады Ленинграда направят более 1,5 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
«Единовременные выплаты получат 240 тыс. человек, в том числе 9 тыс. блокадников, проживающих в других регионах России», — сказали в пресс-службе.
Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и ряда других категорий предусмотрена выплата в размере 10 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Музее обороны и блокады Ленинграда представили новую концепцию развития.