В Петербурге на выплаты ко Дню снятия блокады Ленинграда направят более 1,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге на единовременные выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады направят более 1,5 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Единовременные выплаты получат 240 тыс. человек, в том числе 9 тыс. блокадников, проживающих в других регионах России», — сказали в пресс-службе.

Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и ряда других категорий предусмотрена выплата в размере 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Музее обороны и блокады Ленинграда представили новую концепцию развития.