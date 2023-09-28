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В Музее обороны и блокады Ленинграда представили новую концепцию развития

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В Музее обороны и блокады Ленинграда рассказали о новой концепции развития, согласно которой Соляной городок обретёт свой исторический облик. Музей также должен трансформироваться в крупный научно-просветительский центр национального масштаба.
В Музее обороны и блокады Ленинграда представили новую концепцию развития

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.

На территории комплекса будут размещены постоянные и временные экспозиции. Также планируется создать фондохранилище и реставрационный блок.

Кроме того, предусмотрена специализированная библиотека, образовательный центр, театральная площадка и молодёжный медиацентр.

Также стало известно, что в Тверской области открыли Слёт часовых постов №1. У Ржевского мемориала Советскому солдату собрались 80 школьников, представляющих 16 команд из 15 муниципалитетов, передаёт tverigrad.ru.

«В 1942—1943 годах ржевская земля, на которой проходит слёт, была местом ожесточённых боёв», — напомнил губернатор Игорь Руденя.

По его словам, символом преклонения перед подвигом победителей стал Ржевский мемориал.

Ранее сообщалось, что в деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялось открытие стелы «Населённый пункт воинской доблести».

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